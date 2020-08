Почина най-малкият брат на Доналд Тръмп - Робърт Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за смъртта на по-малкия си брат Робърт, информират световните агенции.

Той беше на 71-годишна възраст.

President Donald Trump's younger brother, Robert Trump, dies of an undisclosed illness at 71 https://t.co/CXW8DVOdqF

"С натежало сърце искам да споделя, че брат ми Робърт си отиде с мир тази вечер. Той не беше само мой брат, той беше и най-добрият ми приятел. Ще ни липсва много, но ще го срещнем отново. Паметта му ще живее в моята сърце завинаги. Робърт, обичам те. Почивай в мир", се казва в писмено изявление на президента на САЩ.

По-рано беше съобщено, че Робърт Тръмп е хоспитализиран в Ню Йорк в тежко състояние. По-големият му брат Доналд го е посетил в петък.

Donald Trump’s Brother Robert – Who was He ? Many Say Totally Different From Donald ! https://t.co/BfjSNNV6Fs