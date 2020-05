Серия от земетресения на остров Крит

З еметресение с магнитуд 4,8 бе регистрирано тази сутрин край бреговете на остров Крит, по данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Гръцката информационна агенция АНА- МПА съобщи, че силата на труса е била 4,6 по Рихтер.

Според сеизмолозите епицентърът на труса е разположен на 74 километра южно от град Йерапетра и е на дълбочина 54 километра.

Няма съобщение за жертви и разрушения.

