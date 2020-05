Ново земетресение край Пловдив

Н ово земетресение е усетено край Пловдив, по информация на NOVA.

Европейският сеизмологичен център също показва, че на 12 километра от Пловдив е имало трус с магнитуд 3 по скалата на Рихтер.

M3.0 #earthquake (#земетресение) strikes 12 km NE of #Plovdiv (#Bulgaria) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/S82F8kCWDr