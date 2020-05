Швеция регистрира едно от най-силните земетресения в историята си

Ш веция регистрира второто най-силно земетресение в историята си. Земен трус с магнитуд 4,1 по Рихтер е усетен в най-голямата подземна мина за желязна руда в света в понеделник, пише "Дейли мейл".

