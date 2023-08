Сериалът "Еуфория'' ще почете покойния Ангъс Клауд

П овече от седмица след смъртта на актьора Ангъс Клауд, бе обявено, че първият епизод от новия сезон на "Еуфория'', ще се излъчи в памет на покойния актьор.

Зрителите на популярния американски сериал, ще видят промени в началото на първите епизоди от сезон 1 и сезон 2. В кадрите е включена черно-бяла снимка на Ангъс, придружена от надпис: „В памет на Ангъс Клауд 1998-2023 г.“

Компанията, която стои зад сериала, публикува пост с черно-бяла снимка на актьора в официалния си профил в Twitter.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/ijyxQidrF6