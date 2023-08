Почина актьорът Ангъс Клауд, станал известен с ролята си в сериала "Еуфория"

Н а 25-годишна възраст почина актьорът Ангъс Клауд, станал известен с ролята си на дилъра Фезко в сериала "Еуфория", съобщиха световните осведомителни агенции. Причините за смъртта не са обявени.

Angus Cloud, the actor best known for playing the drug dealer Fezco “Fez” O’Neill on HBO’s “Euphoria,” has died at 25 years old.https://t.co/G0Xb4pNAzC pic.twitter.com/ZybnpvYQCK