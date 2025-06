Секскам индустрията в Колумбия: Зрителите "много харесват, когато изглеждаш млада"

Е дин следобед, когато Изабела си тръгва от училище, някой постави листовка в ръката ѝ. "Искате ли да правите пари с красотата си?" — пита листовката. Изабела, 17-годишна майка на двегодишно дете, търси начини да печели пари в Богота, столицата на Колумбия. Изкушена от предложението и нуждаеща се от средства, тя решава да разгледа възможността, предаде BBC.

Оказа се, че става въпрос за студио за секс камери. Разположено в западнал квартал, студиото има осем стаи, оформени като спални. Изабела, чието истинско име не се споменава от ВВС, започва работа там, въпреки че в Колумбия е незаконно студиата да наемат модели под 18 години.

Студиата варират от малки, нискобюджетни операции до големи фирми с отделни стаи, настроени със светлини, компютри, уеб камери и интернет връзка. Моделите извършват сексуални действия, които се предават на зрители по целия свят, които им изпращат съобщения и правят заявки чрез посредници, известни също като монитори.

Тя споделя с BBC World Service, че не е подписала никакъв договор и не е била обучена. „Накараха ме да стриймвам, без да ме учат на нищо. Казаха, "Ето камерата, действай."

Изабела казва, че студиото скоро й предложило да направи предаване на живо от училище, така че докато съучениците около нея учели английски, тя тихо извадила телефона си и започнала да се снима на бюрото си.

Тя описва как зрителите започнали да я молят да извърши конкретни сексуални действия, затова поискала разрешение от учителя си да отиде до тоалетната и, заключена в кабинка, направила това, което клиентите поискали.

Учителката й нямала представа какво се случва, "така че започнах да го правя в други часове", казва Изабела. „Продължавах да мисля, „За детето ми е. Правя го за него".Това ми даде силата."

Sexcamming is a booming industry, where sexual performances are streamed to millions of men worldwide.



But is the promise of easy cash worth it?



Women in Colombia told us about being recruited as school girls, deceived and exploited. https://t.co/jV3BmcAJUI