Стрелба във военна база в САЩ

С поред говорител на полицията военната база Форт Стюарт e блокирана заради "активен стрелец", предава Си Ен Ен.

Подполковник Ейнджъл Томко, говорител на полицейското управление на Форт Стюарт, не предостави повече подробности.

От военното летище Хънтър във Форт Стюарт обаче поясниха: "Съобщава се за простреляни и ситуацията се развива."

"Петима войници бяха простреляни днес при инцидент със стрелец в района на 2-ра бронирана бригада", съобщиха от базата: "Всички пострадали войници са получили първа помощ на място и са преместени в болница "Уин Арми Комюнити" за по-нататъшно лечение. Няма активна заплаха за общността.“

В базата Форт Стюарт на американската армия се обучават и разполагат активни и резервни армейски части и е дом на 3-та пехотна дивизия. Намира се на около 65 км югозападно от Савана, Джорджия.

