САЩ отварят център за задържане на нелегални имигранти край Мексико

Президентът Доналд Тръмп обяви за абсолютен приоритет експулсирането на милиони нелегални имигранти

8 август 2025, 09:21
САЩ отварят център за задържане на нелегални имигранти край Мексико
С ъединените щати ще отворят център за задържане на нелегални имигранти с капацитет до 5000 души във военната база "Форт Блис" до границата с Мексико, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АФП.

"От средата на юли започнахме да работим по създаването на център за задържане във "Форт Блис". Започнаха дейности по създаване на първоначален капацитет от 1000 нелегални имигранти. Той трябва бъде достигнат до средата или до края на август", каза говорителката на Пентагона Кинсли Уилсън. Тя добави, че през идните месеци планът е тази бройка да достигне 5000.

Президентът Доналд Тръмп обяви за абсолютен приоритет експулсирането на милиони нелегални имигранти. По-рано през годината той съобщи за проект за център за задържане на мигранти във военната база "Гуантанамо" в Куба с капацитет 30 000 души. 

