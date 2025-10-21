Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

П ричината за смъртта на Джейн Гудол беше разкрита няколко седмици след като тя почина мирно в съня си в Лос Анджелис, потвърждава списание PEOPLE.

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Според смъртния акт Гудол е починала от сърдечен арест, известен още като кардиопулмонален арест. Тя беше на 91 години. Като допълнително състояние е отбелязана и епилепсия. (TMZ първи съобщи новината.)

На 1 октомври Институтът „Джейн Гудол“ обяви, че прочутата природозащитничка е починала „мирно“ в Лос Анджелис по време на лекционна обиколка. Тялото ѝ беше открито в леглото ѝ по-рано същия ден.

Според института смъртта на Гудол е настъпила по естествени причини. Тя е смятана за водещия световен експерт по шимпанзетата, след като прекарва десетилетия в изучаването им в дивата природа в Националния парк „Гомбе Стрийм“ в Танзания.

„Откритията на д-р Гудол като етолог революционизираха науката и тя беше неуморен защитник на опазването и възстановяването на нашия природен свят“, заявиха от нейния институт. В знак на почит те отбелязаха, че нейният „живот и работа не само са оставили незаличим отпечатък върху разбирането ни за шимпанзетата и другите видове, но и за човечеството и околната среда, която всички споделяме. Тя е вдъхнала любопитство, надежда и състрадание у безброй хора по света и е проправила пътя за мнозина други.“

Гудол поддържаше натоварен график до последния си ден. Според нейния уебсайт тя е трябвало да изнесе лекция в Калифорнийския университет в Лос Анджелис на 3 октомври като част от турнето си.

На 30 септември, само часове преди смъртта ѝ да бъде обявена, Гудол работи върху документ до 22:30 ч., сподели пред PEOPLE Мери Луис, нейната лична асистентка в продължение на 30 години.

„Всъщност бях в леглото и видях имейла от нея да светва на телефона ми“, разказа Луис. „Помислих си: „О, ще ѝ пиша, че трябва да ставам в 5 сутринта и ще се свържа с нея утре вечер.“ После си казах: „Тя е ужасно заета.“ Затова станах, взех лаптопа си, седнах в леглото и започнах да редактирам.“

На следващата сутрин, около 8:30 ч., тялото на Гудол беше открито в частния дом в Бевърли Хилс, където беше отседнала, според смъртния ѝ акт.

Тялото ѝ беше кремирано и върнато в родната ѝ Великобритания. Луис сподели, че Гудол е била „целенасочена“, но напоследък започнала да се чувства „ограничена“. Въпреки това тя продължавала да пътува около 300 дни в годината.

„Всички казват: „О, това е краят на една ера“, сподели Луис, „но ерата няма да свърши.“

Гудол направи едно от последните си публични участия на Седмицата на климата в Ню Йорк, проведена от 21 до 28 септември. Там тя говори за това, че „климатичната криза е най-голямото предизвикателство на нашето време“.

На срещата на върха за устойчиво развитие на Forbes през същата седмица Гудол призова хората да „имат смелост“ в борбата с климатичните промени. „Трябва да се обединим“, каза тя, подчертавайки, че климатичната криза е „проблем, който трябва да бъде в основата на всичко“ – от политиката до бизнеса. По време на запис на живо на подкаста на The Wall Street Journal, публикуван на 26 септември, Гудол заяви: „Всеки ден, в който живеем, ние оказваме влияние върху планетата.“

„Можем да изберем какво въздействие ще окажем“, каза Гудол в клип, споделен в TikTok, отбелязвайки, че някои хора идват при нея „депресирани“ от състоянието на света. На 1 октомври, денят, в който беше обявена смъртта ѝ, Гудол трябваше да участва в церемония по засаждане на дървета в Пасадена, Калифорния, според филиала на NBC KNBC.

„Последния път, когато говорих с нея, тя каза: „Ще бъда в Лос Анджелис“, сподели приятелят ѝ Патрик Макколъм пред PEOPLE миналата седмица. „Първоначално планирах да се срещна с нея за едно питие, а тя каза: „Наистина се притеснявам, че ще е последното ни.“ В крайна сметка останах в Ню Йорк по-дълго, отколкото очаквах, но тя почина нощта преди да се съберем. И така, не успях да се сбогувам.“