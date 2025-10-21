Свят

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Нападението е било насочено срещу енергиен обект, съобщи "Чернигивобленерго"

21 октомври 2025, 09:17
Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна
Източник: AP/БТА

Н ова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област извади от строя енергийната мрежа в някои райони в северната част на страната, включително в главния град до изведената от експлоатация Чернобилска атомна електроцентрала, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Русия атакува градове и енергийни обекти в Украйна

Местната енергийна компания "Чернигивобленерго" заяви, че най-новото нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не съобщи кой е той.

Юрий Фомичев, кмет на град Славутич, който се намира на 45 км западно от Чернобилската АЕЦ в Киевска област, заяви в Telegram, че част от града е без ток вследствие на удара.

Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги.

Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването.

Киев: Русия атакува украинска енергийна инфраструктура, причини прекъсване на тока

Ръководителят на Киевска област също заяви, че аварийните екипи работят за възстановявани на електроснабдяването.

Ройтерс посочва, че не може да провери по независим път съобщенията за нападението, а за момента няма коментар от страна на Русия.

Руските атаки с дронове и ракети през последните седмици се фокусираха върху електропреносната мрежа и газовия сектор на Украйна с наближаването на зимата.

Масирания обстрел на Киев и други части на страната по-рано този месец лиши от електричество над един милион души. Руските атаки този месец принудиха Украйна да преустанови дейността си в няколко големи газови съоръжения, поради което Киев да се нуждае от повече внос. Президентът Володимир Зеленски заяви вчера, че Украйна може да внесе газ на стойност около 2 милиарда долара от Европа, САЩ и Азербайджан тази зима.

Чернигов, северно от столицата Киев, е честа мишена на атаки, като през уикенда енергиен обект беше подложен на удар, който лиши от ток 55 000 клиенти. Други градове в Северна Украйна също съобщиха за прекъсване на електроснабдяването.

Висш служител в Изюм, в североизточната част на Харковска област, заяви, че части от неговия град са потънали в мрак.

Руска атака срещу Харков остави няколко квартала без ток, нанесени са щети по болница

Премиерът Юлия Свириденко обсъди вчера устойчивостта на енергийната система на Украйна с членовете на парламента като част от нов орган, посветен на координирането на работата между парламента, президентството и правителството.

От началото на август.Украйна също предприе атаки с голям обсег срещу руски енергийни цели, включително най-малко 58 атаки срещу ключови обекти.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Русия Украйна удар ток
Последвайте ни

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 3 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 3 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 1 час
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 2 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

България Преди 10 минути

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК, но дружеството невинаги се отзовава на повикванията

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Свят Преди 12 минути

Прочутата природозащитничка почина на 1 октомври на 91 години

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 46 минути

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 1 час

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Любопитно Преди 1 час

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 2 часа

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

България Преди 2 часа

Дейностите ще се извършват в платното за София, между 23-и и 30-и километър

<p>Съветът за съвместно управление&nbsp;търси нова формула на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"

България Преди 3 часа

Междувременно правителството ще проведе заседание

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

Любопитно Преди 3 часа

Ловците на екзопланети Кристофър Уотсън и Анелиз Мортие обясняват дългото търсене на „близнак Земя“, способен да поддържа живот

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 3 часа

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 11 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 11 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

Свят Преди 11 часа

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Новолуние във Везни: Как да привлечеш мир, любов и вътрешна хармония

Edna.bg

Обещанието на Симеоне изглежда забравено между червените картони

Gong.bg

ЦСКА планира важно назначение

Gong.bg

Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник

Nova.bg

Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута

Nova.bg