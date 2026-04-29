Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

П илотът на малък самолет загина в района на северния германски град Олденбург, предаде ДПА. Машината се е разбила малко след излитането си, уточнява агенцията, като се позова на местната полиция.

Трагедия в небето: Пилот загина, дъщеря му оцеля при катастрофа в Германия

Самолетът е паднал на открита площ близо до летището в Хатен снощи. За причината за инцидента тече разследване, което се води от полицията и държавното германско Бюро за разследване на самолетни инциденти.

Малък самолет се разби в Германия, двама са загинали

Машината е тотално разбита, като пожарникари са потушили последвалия пожар, отбелязва ДПА.

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее.

На мястото на инцидента са били мобилизирани около 50 служители на аварийните служби.