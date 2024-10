Хиляди украинци са освободени от руски плен

П резидентът Володимир Зеленски обяви, че общо 3767 украински мъже и жени са били върнати от руски плен, предаде "Укринформ", като се позова на публикация на украинския държавен глава в X.

Това ще ескалира конфликта в Украйна

"Изтезания, унижения и глад – ето какво изтърпява нашият украински народ в руските затвори и лагери. Успяхме да приберем у дома 3767 украинци. Почти всички от тях се нуждаеха от дълготрайно лечение и рехабилитация. Русия продължава противозаконно да държи още наши военнослужещи и със сила да прехвърля деца", написа Зеленски.

Той отбеляза, че заедно с хората по света, които ценят човешкия живот, трябва да бъде направено всичко възможно, за да бъдат освободени държаните от Русия.

Киев: Русия загуби 24 000 войници само за три седмици

"Разчитаме на подкрепата на Ватикана и на всички наши партньори!", добави президентът на Украйна.

"Укринформ" припомня, че на 19 октомври Украйна успя да освободи 95 военнослужещи от руски плен, 20 от които са били осъдени на доживотен затвор в Русия, тъй като защитавали своята страна от агресора.

Torture, humiliation, and hunger—these are what our Ukrainian people endure in Russian prisons and camps.



We have managed to bring 3,767 Ukrainians home. Almost all of them required long-term treatment and rehabilitation. Russia continues to illegally detain thousands more of… pic.twitter.com/jh7IEVQvEy