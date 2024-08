Руският десантен плавателен съд „Акула“, на възраст половин век, е забелязан край бреговете на Крим

Р уски малък десантен кораб „Акула“ е бил забелязан в района на южната част на Крим, тъй като Украйна продължава да оказва натиск върху ключови елементи от Черноморския флот на Москва, разположени около анексирания полуостров, пише Newsweek.

Десантният кораб от съветската епоха по „Проект 1176“, известен още като „Акула“, е бил забелязан близо до базата на Черноморския флот в Севастопол, съобщи във вторник местният канал Telegram.

Акаунтът не предлага повече подробности за това кога е извършено наблюдението около пристанищния град, който Русия контролира, откакто анексира Крим от Украйна през 2014 г. Анексирането на Крим от страна на Москва не е признато от международната общност.

Снимка на „акулата“ беше споделена от @paolobucci18 в X, преди това Twitter, който я определи като десантен кораб проект 1176.

Sevastopol Bay

This is a Project 1176 "Akula" landing craft.



Currently, the Russian Black Sea Fleet has two such boats - D-295 and D-106.



On November 10, 2023, a Project 1176 boat was destroyed in the Uzkaya Bay area in Crimea.



