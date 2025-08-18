Свят

Кървав удар по Харков уби седем души, сред които две деца

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна задържа"

Обновена преди 29 минути / 18 август 2025, 10:00
Кървав удар по Харков уби седем души, сред които две деца
Източник: БТА

Н ай-малко седем души, включително малко дете и 16-годишно момче, бяха убити при руска атака с безпилотни летателни апарати тази нощ срещу жилищен район на Харков, а поне 20 души са ранени, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинските власти.

Атака с дронове причини смъртта на двегодишно момче във втория по големина украински град рано тази сутрин, след като по-рано през нощта Харков бе атакуван с балистична ракета, написа областният управител на Харковска област Олег Синегубов в приложението за съобщения "Телеграм".

Шест деца на възраст между 6 и 17 години са сред 20-те ранени при атаката срещу втория по големина украински град, написа Синегубов в платформата "Телеграм". Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нараства", добави Синегубов.

"Жена току-що бе спасена изпод руините – тя е жива", съобщи Терехов рано тази сутрин и предупреди, че под рухналите след ударите сгради може да има още затрупани хора.

При по-ранната атака с балистична ракета са потрошени около хиляда прозореца, написа Синегубов. Наложила се е евакуацията на някои жители, за да бъдат инспектирани сградите, в които живеят, добавиха украинските служби за извънредни ситуации в "Телеграм".

Нападението бе извършено, докато украинският президент Володимир Зеленски се подготвя за срещата си с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, на фона на опасенията сред европейските лидери, че президентът на САЩ може да се опита да окаже натиск върху Киев да приеме мирно споразумение, благоприятно за Москва, отбелязва Ройтерс. 

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е използвала тази нощ 140 дрона при атаките си срещу украинската територия, което е най-големият брой, регистриран за една нощ, от 4 август

Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

"Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област – и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна задържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантическо единство и натиск", написа министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в "Екс" след атаката. Той подчерта, че руските сили продължават да убиват цивилни въпреки усилията за постигането на мир. 

Атака срещу Одеса и Сумска област

При атака с дронове срещу района на Одеса избухна голям пожар в обект на горивно-енергийната инфраструктура, което наложи мащабни пожарогасителни действия, съобщи областният управител на Одеска област Олег Кипер в "Телеграм". "Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, в предградията на Одеса има последици от удара - пострада обект на горивно-енергийната инфраструктура, както и  двуетажна сграда", се казва в съобщението на Кипер. 

Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти.

Руската противовъздушна отбрана от своя страна съобщи, цитирана от РИА Новости, че през нощта е унищожила 23 украински дрона.

Източник: БТА/Валерия Динкова, Симеон Томов    
Харков Руски удари Украйна Цивилни жертви Жилищни райони Атаки с дронове Балистични ракети Пострадали деца Сумска област Разрушения
