Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 2 милиона щатски долара за терена

12 ноември 2025, 07:26
Източник: iStock photos/Getty images

Р уското правителство загуби дело във Върховния съд на Австралия за изграждане на ново посолство на по-малко от километър от парламента на страната.

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 3 милиона австралийски долара (2 милиона щатски долара) за терена, който се намира на около 400 метра от парламентарния комплекс.

Договорът за наем обаче беше отменен през 2023 г., след като парламентът прие закон, който не позволяваше реализацията на проекта, предаде АФП.

Тогавашният министър-председател Антъни Албанезе заяви, че правителството е получило „много ясни съвети по отношение на сигурността“ от разузнавателната агенция в Канбера относно „риска, който представлява новото руско присъствие толкова близо до парламента“.

Това решение предизвика продължителна правна битка между двете страни, а адвокатите, представляващи Москва, твърдяха, че законът е противоконституционен.

На 12 ноември, Върховният съд потвърди валидността на закона. Но той също така постанови, че австралийското правителство е длъжно да изплати обезщетение на Русия.

След промяната в закона през 2023 г. опитите на Австралия да конфискува земята бързо бяха осуетени от руски дипломат на средна възраст, който се настани в малка охранителна барака на мястото.

По време на кратката си окупация той се сблъска с ниски температури, забавлявайки се с телевизия, хапвайки зеленчукови чипсове и излизайки от време на време на студа, за да пуши цигари, пише БГНЕС.

Незаконният обитател беше изгонен само няколко дни по-късно, след като предварително решение на Върховния съд подкрепи опитите на правителството да изгони Русия от мястото.

