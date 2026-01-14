Свят

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

14 януари 2026
Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"
Р уските власти поеха контрола върху четири завода в страната, принадлежащи на датския производител на каменна вата „Рокуул“ (Rockwool), съобщи самата компания, цитирана от Франс прес.

„Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на „Рокуул“. Ето защо „Рокуул“ вече не контролира активите си в страната“, се казва в изявление от вчера до фондовата борса.

Групата каза, че не е „оптимистично настроена“, що се отнася до възможността за отменяне на решението.

Миналата година руското дружество е генерирало приходи на стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението.

„Рокуул“ – световен производител в производството на каменна вата, евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната среда, увери, че „легалните му права, включително  съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания, ще бъдат категорично защитавани“.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието „от днес“, а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточнява групата в изявлението си.

„Рокуул“ дава работа на над 12 200 души в 40 страни.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
