Украински удари по Белгород, има жертви и много ранени

Н ай-малко петима души са загинали и други 46 са ранени при снощните украински удари по югозападния руски град Белгород, съобщи губернаторът на едноименната област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът допълни, че 37 души, включително седем деца, са откарани в болница.

Русия удари Харков с КАБ, жертви

Публикувано в социалните мрежи видео, снимано от автомобил по време на нападението, показва как друг автомобил се взривява, докато се движи по път. Секунди по-късно на другата страна от пътя се вижда втора експлозия.

Ukrainian MLRS strikes on Belgorod last night near busy intersection. pic.twitter.com/iH4dt7zAzP