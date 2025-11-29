Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Е дни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния. Но милиони кубически метри дървен материал се изсичат незаконно, а корупцията и слабият контрол улесняват унищожаването на горите, съобщи Deutsche Welle.

Лесовъдът Дан Турига и биологът Йон Холбан са открили на сателитни снимки подозрителни промени в горските масиви на Южните Карпати – където все още се срещат близо 200-годишни дървета. Двамата предполагат, че става въпрос за незаконна сеч и са са решени да документират извършеното. Репортаж по темата излъчи и германската обществена медия АРД.

В Румъния все още има огромни девствени гори, които поглъщат въглеродния двуокис и допринасят значително за борбата срещу климатичните промени. Смесените гори са гигантски резервоари на въглероден двуокис, но са застрашени, защото близо една трета от тях междувременно е изсечена, отбелязва медията.

Как действа "дървената мафия"

Лесовъдът Турига обяснява пред германското издание как работи „дървената мафия“: дърветата се обявяват за увредени, изсъхнали или мъртви, за да бъдат отсечени. Всъщност обаче това е претекст за отсичането на милиони кубически метри здрава зелена дървесина.

Част от тази дървесина се използва за местно потребление, а останалата се продава с печалба в страни от ЕС, където търсенето нараства едновременно с развитието на индустрията с биомаса: „Производството на пелети допълнително увеличава търсенето на дървесина от румънските гори", казва Турига. А това означава допълнителен натиск върху горите, посочва АРД.

Често са замесени и държавни органи

Неправителствената организация „Agent Green“, за която работят Турига и Холбан, често разкрива случаи на незаконна сеч, при която здрави дървета се обявяват за изсъхнали, или пък се фалшифицират документи. Турига, който по-рано е бил служител в държавното лесовъдно стопанство, говори за „мафията на зелените якички“. Той има предвид, че и държавни органи са замесени в тези незаконни практики. А който разкрива и оповестява техните машинации, живее опасно, се казва в репортажа на АРД.

Точно това се е случило на Габриел Паун - техен колега от същата неправителствена организация. Преди време той бил толкова жестоко пребит, че едва оцелял. Заплахите срещу него обаче продължили и това го принудило да напусне дори страната – сега живее в Австрия. „Организираната престъпност се страхува най-силно от това истината да не излезе наяве. А тези хора нито забравят, нито прощават. Те продължават да ме търсят", казва Паун пред АРД.

Лобистки интереси подкопават битката за горите

В края на тази година трябва да влязат в сила нови европейски директиви, осигуряващи по-добра защита на природата и климата. Но различни заинтересовани групировки и партии се опитват да смекчат мерките. А някои страни от ЕС като Австрия дори предлагат законът изобщо да не влезе в сила. Ана Кавацини от Комисията за защита на потребителите в ЕС казва, че има много силен лобистки натиск срещу Закона за веригите на доставки - особено от страна на европейските собственици на гори.

Докато политиците търсят решения, в румънските Карпати продължава изсичането на гори. Дан Турига се чувства така, сякаш се надпреварва с времето: той се опитва да документира незаконната сеч и да предостави доказателствата за това на контролните органи, още преди „дървената мафия“ да е потулила престъпната си дейност.

Междувременно „Agent Green“ е подала жалба срещу Румъния за нарушение на договорите на ЕС. Целта е незаконната сеч да бъде санкционирана и румънските гори да оцелеят – като едни от последните големи девствени гори в Европа.