Риши Сунак: Русия е атакувала с ракети товарен кораб в Черно море

М иналия месец руските военни са атакували граждански товарен кораб в Черно море с "множество ракети", но те са били успешно прихванати от украинските сили, съобщи Великобритания, позовавайки се на разузнавателни данни, предаде АФП.

По данни на британското правителство на 24 август кораб на руския черноморски флот е изстрелял ракети, които са включвали две крилати ракети "Калибър", към южното украинско пристанище Одеса.

UK declassifies intel on Russian attack on a civilian ship. It says that a Russian warship shot two Kalibr missiles at a Liberian-flagged cargo ship berthed in port on August 24th, with both missiles shot down. https://t.co/iz2a2txspw