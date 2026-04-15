Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Ф утболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор. 48-годишният Хавиер Ортега бе убит на терена след нахлуване на въоръжени лица.

Неидентифицираните нападатели се приближили към съдията, малко след това започнали да стрелят. Реферът се строполил на земята, а веднага след това мачът бил прекратен. Ужасени фенове и футболисти избягали от стадиона в Пасахе, провинция Ел Оро.

Въпреки всички усилия, положени от медиците, Хавиер бил обявен за мъртъв още на терена.

Местните власти блокирали местопрестъплението за гражданите, за да се направят съдебномедицински изследвания. Разследващите твърдят, че Ортега е бил набелязан от доста време. Полицията разглежда кадри от мобилен телефон на някой от зрителите, който е заснел част от инцидента.

„Интервюираме свидетели, за да идентифицираме нападателите“, обявиха от органите на реда. Все още няма задържани по случая.