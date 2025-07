Разследват възрастна жена по подозрение, че е планирала убийството на Нетаняху

В ъзрастна антиправителствена активистка е разследвана от израелските власти по подозрение, че е планирала убийството на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията.

Заподозряната жена е обвинена, че е изразила намерението си да убие Нетаняху и е искала съдействие от други активисти, за да придобие оръжие и информация относно охраната на премиера, съобщи полицията.

Националното звено за разследване на тежки и международни престъпления и агенцията за вътрешна сигурност „Шин Бет“ са предали своите доказателства на прокуратурата в очакване на евентуални официални обвинения срещу жената, за която се съобщава, че е на над 70-годишна възраст.

