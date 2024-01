Разследват случай с жена, родила мъртво бебе е в тоалетна на кръчма

П олицията е започнала разследване за защита на жена, която е родила мъртво момиченце в тоалетните на кръчма в Лийдс. Разследването е започнало, след като полицаи са открили новороденото в кръчмата Three Horse Shoes в Олтън около 16:45 часа в неделя. Това съобщи Sky News.

Бебето е обявено за мъртво на място.

В кореспонденция с майката в понеделник главният инспектор Джеймс Ентуистъл от полицията на Западен Йоркшир посочва: „Не съм тук, за да ви арестувам. Не съм тук, за да арестувам някой друг. Това е разследване за защита, не е криминално разследване.”

„Това разследване се провежда с цел. Ние искаме да се уверим, че майката е добре. Трябва да сме сигурни, че правим всичко възможно, за да спрем това да се случва на други бременни“, казва Ентуистъл.

Той посочва, че от информацията, която има за инцидента досега, изглежда, че бебето е мъртвородено, като раждането е станало в кабина на тоалетните.

Flowers laid at the Three Horse Shoes pub in Oulton where a dead baby girl, believed to have been stillborn, was found in the cubicle of a toilet. West Yorkshire police are urging the mother to come forward. pic.twitter.com/Pqz3wAwPsT