Свят

Разследват българи за трафик и сводничество в Австрия

На този етап са установени осем потенциални жертви

15 април 2026, 18:00
Източник: iStock

Б аща и син с българско гражданство се разследват в Австрия по подозрения в склоняване към проституция и трафик на хора в историческата област Инфиртел в северозападната част на провинция Горна Австрия, съобщи полицията, цитирана от АПА.

Голямата част от жените, на възраст между 20 и 45 години, са били принуждавани да се занимават с проституция на различни места в Инфиртел и в съседната германска провинция Долна Бавария. Те е трябвало да предават заработените средства на двамата мъже, като върху тях е упражняван натиск чрез заплашително поведение и контрол.

След продължило няколко месеца разследване и тясно сътрудничество между австрийските и българските власти на този етап са установени осем потенциални жертви на трафикантската мрежа, управлявана от бащата най-малко от 2024 г.

Прокуратурата в община Рид в провинция Тирол е започнала разследване срещу 71-годишния баща и 41-годишния му син по подозрения в сводничество, трансграничен трафик на хора и в търговия с наркотици, тъй като в миналото синът се е опитал да продаде най-малко един килограм марихуана. 

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Трафик на хора Сводничество Австрия
