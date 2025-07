Разкриха причината за смъртта на порнозвездата Кайли Пейдж

Р азкрита е причината за смъртта на звездата от филми за възрастни Кайли Пейдж.

Актрисата, която участва и в минисериала на Netflix за порноиндустрията „Hot Girls Wanted: Turned On“, е починала в дома си в окръг Лос Анджелис вследствие на предполагаемо свръхдоза, съобщава TMZ, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Porn and Netflix star Kylie Page’s cause of death at 28 revealed https://t.co/hjE1ffWrbM pic.twitter.com/FAV6feeWJm — New York Post (@nypost) July 2, 2025

Тялото на 28-годишната Пейдж, родом от Тълса, Оклахома, е било открито от полицията при проверка на състоянието ѝ в жилището ѝ в Холивуд. Проверката е била извършена след сигнал от загрижен приятел. В дома ѝ са били намерени фентанил и принадлежности за употреба на наркотици. Службите за спешна помощ са я обявили за мъртва на място.

Според източници от полицията, в апартамента са открити и сексуални снимки на Пейдж с различни мъже. Разследването е насочено към случай на предозиране, като на този етап няма данни за умишлена намеса или престъпление.

Официалната причина за смъртта все още не е обявена от съдебномедицинския експерт на окръг Лос Анджелис.

Министерството на правосъдието и полицейското управление на Лос Анджелис не са отговорили на запитванията на The Post за коментар. Актрисата, чието истинско име е Кайли Пайлант, е починала на 25 юни – само ден след последната си публикация в социалната мрежа X.

Porn and Netflix star Kylie Page’s cause of death at 28. pic.twitter.com/bUo5Else80 — FDNews (@fdnews11) July 3, 2025

От началото на кариерата си в индустрията за филми за възрастни през 2016 г., Пейдж е участвала в над 200 продукции, работейки с водещи компании като Vixen Media и Brazzers.

„Екипът на Brazzers е дълбоко натъжен от новината за смъртта на Кайли Пейдж“, гласи изявление на компанията, публикувано в X.

„Кайли ще бъде запомнена със своя смях, доброта и способността да носи светлина навсякъде, където отидеше. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и феновете на Кайли в този труден момент.“

Пейдж се появява и в сериала на Netflix „Hot Girls Wanted: Turned On“ през 2017 г., където открито говори за личната си борба със зависимостта към наркотични вещества.

Adult star Kylie Page’s cause of death revealed after Netflix performer passes https://t.co/GaAVW8P4ok — The Sun (@TheSun) July 3, 2025

Семейството на Кайли Пейдж е създало кампания в платформата GoFundMe с цел да върне тялото ѝ от Калифорния в Средния Запад и да покрие разходите по погребението.

„Този GoFundMe не е само за разходите по погребението. Става дума за това Кайли да се върне у дома. За това да помогнем на семейството ѝ да се справи с шока, мъката и непоносимата реалност, в която са потънали“, се казва в описанието на страницата за набиране на средства.