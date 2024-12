Playboy моделът Таби Браун е починала след "бразилско повдигане"

Б ивш модел на Playboy, която се е срещала с бившата звезда на "Манчестър Сити" Марио Балотели, е починала след усложнения от бразилска лифтинг операция на задните части, разкрива MailOnline.

Популярен Playboy модел почина на 38-годишна възраст

45-годишната Таби Браун почина внезапно през октомври 2023 г. само няколко дни след завръщането си от Доминиканската република, където е била за липосукция.

