Свят

Разговор на върха: Тръмп и Си обсъждат бъдещето на TikTok и търговските отношения

Разговорът между двамата лидери ще бъде първият им от три месеца

19 септември 2025, 09:09
Разговор на върха: Тръмп и Си обсъждат бъдещето на TikTok и търговските отношения
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението TikTok да продължи да работи в Съединените щати и същевременно да намали напрежението между двете страни, съобщи Ройтерс.

Разговорът между двамата лидери, планиран за петък сутринта американско време, ще бъде първият им от три месеца. Той ще се съсредоточи върху TikTok и търговските отношения. Китай досега не е потвърдил участието си в този разговор.

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Контактите между Вашингтон и Пекин се засилват в момент, когато се обсъжда и възможна лична среща на върха между Тръмп и Си по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея в края на октомври.

Съгласно решение на Конгреса приложението трябваше да бъде затворено за американските потребители от януари 2025 г., ако активите му в САЩ не бъдат прехвърлени от китайския собственик "БайтДенс" (ByteDance) на американски инвеститори. Подписът на Пекин остава едно от ключовите препятствия пред сделката.

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Тръмп заяви вчера, че харесва TikTok и че приложението е с голяма стойност, която Съединените щати държат в ръцете си, тъй като именно те трябва да одобрят бъдещето му. Според запознати източници договореността предвижда американските активи да преминат към американски инвеститори, но приложението да продължи да използва алгоритъма на "БайтДенс". Това поражда опасения сред част от законодателите в САЩ, че Китай може да използва приложението за събиране на данни и влияние.

Китайската страна твърди, че няма доказателства TikTok да представлява заплаха за националната сигурност.

Преговорите се вписват в по-широкия контекст на напрегнатите отношения между двете икономики. Сред темите са конкуренцията в полупроводниците и високите технологии, американският натиск за повече покупки на соя и самолети "Боинг", както и ограничаване на износа на китайски химикали, свързани с производството на фентанил.

От началото на втория си мандат през януари Тръмп значително повиши митата върху китайския внос, което предизвика ответни мерки от страна на Пекин. През април тарифите достигнаха трицифрени нива, а впоследствие бяха постигнати частични договорености, които временно ограничиха митническата война.

Въпросите за достъпа до редкоземни метали, реактивни двигатели, софтуер за проектиране на чипове и други ключови технологии остават нерешени. Според анализатори Китай използва умело комбинацията от "морков и тояга", като от една страна предлага TikTok като средство за диалог, а от друга ограничава достъпа до стратегически ресурси.

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Тръмп представя митата като инструмент за възстановяване на работни места, намаляване на дефицита и защита на националните интереси. Въпреки високите ставки Китай остава третият по големина търговски партньор на САЩ и източник на най-големия двустранен дефицит в търговията със стоки.

Регионалните напрежения около Тайван и Южнокитайско море също остават, като Вашингтон е изправен пред предизвикателството да балансира вниманието си между тези кризи и войните в Украйна и в Газа.

Говорител на китайското посолство във Вашингтон подчерта, че дипломацията на държавните глави е от съществено значение за развитието на отношенията между двете държави.

В знак на добра воля преди разговора Пекин разреши заминаването за САЩ на служителка на банка "Уелс Фарго" (Wells Fargo), която месеци наред не е могла да напусне Китай. 

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Тръмп Си TikTok сделка САЩ Китай
Последвайте ни
Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW сменя начина, по който ще продава коли в Европа

BMW сменя начина, по който ще продава коли в Европа

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ одобри продажба на противотанкови ракети на стойност $780 милиона на Полша

САЩ одобри продажба на противотанкови ракети на стойност $780 милиона на Полша

Свят Преди 24 минути

Полша е ключов партньор на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в тази страна през февруари 2022 г.

„Хамас" премести израелски заложници в различни райони на Газа

„Хамас" премести израелски заложници в различни райони на Газа

Свят Преди 24 минути

Израел започна изключително спорно сухопътно настъпление в град Газа рано във вторник

<p>&quot;Смъртна опасност&quot;: Берлин евакуира 20 000 души заради две бомби</p>

"Смъртна опасност": Берлин евакуира 20 000 души заради две масивни бомби от Втората световна война

Свят Преди 44 минути

Полицията запечата оживения туристически район Мите в четвъртък вечерта, след като водолази откриха масивна бомба под четири метра вода в река Шпрее

,

САЩ наложиха вето на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 49 минути

Предложението беше подкрепено от останалите 14 страни в съвета - Русия, Китай, Великобритания, Франция и 10-те непостоянни членки

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

Свят Преди 1 час

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк

<p>Украйна разкри плановете си за отбрана срещу руските атаки&nbsp;с дронове</p>

Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

Това заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал

<p>Те били подложени на ужасни мъчения, а накрая ги обезглавили</p>

Отдаваме почит на св. мъченици Трофим, Саватий и Доримедонт, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тримата останали твърди в предаността си на вярата

Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

България Преди 2 часа

Oт „Топлофикация София“ обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Свят Преди 2 часа

Специалисти проверяват всички социални институции, няма жертви и щети

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

България Преди 3 часа

Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

България Преди 3 часа

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Любопитно Преди 3 часа

Генерирани от AI протеини накараха стареещи клетки да се държат като млади в лабораторни условия

,

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

България Преди 3 часа

НАП подхваща 15 000 за недекларирани доходи, дава срок за поправка

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 4 часа

Сделката може да спаси Intel от крах

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Обещанието, което Вин Дизел никога не наруши

Edna.bg

Среднощен екшън на Панчарево: фенове прикачаха ЦСКА и Керкез

Gong.bg

Нов в ЦСКА без да иска развесели феновете с отиграване

Gong.bg

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти, останаха без жилища в София

Nova.bg

Равносметката след пожарите: Хиляди декари гори бяха опустошени това лято

Nova.bg