Индия призна: Загубихме изтребители в сблъсъка с Пакистан

Г енерал Анил Чаухан, началник на отбраната на Индия, призна, че по време на конфликта с Пакистан миналия месец е бил свален неопределен брой индийски изтребители, предаде Al Jazeera .

Признанието за въздушни загуби от най-висшия военен в страната идва седмици след като двете южноазиатски съседки се въвлякоха в най-тежките си сражения от десетилетия насам, включващи изтребители и крилати ракети.

До този момент индийските власти отказваха да потвърдят или отрекат пакистанските твърдения за свалени индийски самолети. Конфликтът бе предизвикан, след като на 22 април въоръжени мъже убиха 26 туристи в град Пахалгам в управляваната от Индия част на Кашмир.

Първото официално признание на Индия за загуба на изтребители бе направено от Чаухан по време на негови интервюта на форума за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“ в Сингапур.

На 7 май Индия нанесе удари по обекти, които нарече „терористична инфраструктура“ в Пакистан и в управлявания от Пакистан Кашмир, в отговор на нападението в Пахалгам. Индия обвини въоръжени групировки, подкрепяни от Пакистан, за атаката от 22 април.

Отговорност за убийствата в Пахалгам пое въоръжената групировка „Фронт за съпротива“ (The Resistance Front – TRF). Индия я обвини, че е подразделение на базираната в Пакистан групировка „Лашкар-е-Тайба“ (Lashkar-e-Taiba – LeT). Пакистан отрече да има участие, осъди атаката и призова за независимо разследване.

Индия заяви, че е ударила поне шест града в Пакистан и управлявания от него Кашмир в първия ден на конфликта. Пакистан първоначално обяви, че в отговор е свалил шест индийски изтребителя. Висш пакистански представител обаче казал пред Al Jazeera, че са били свалени пет индийски самолета по време на въздушните боеве.

Индия не потвърди, нито отрече тези твърдения. „Загубите са част от бойните действия“, каза маршал на авиацията АК Бхарти, генерален директор на военновъздушните операции на Индия, на пресконференция на 11 май.

Индийското посолство в Китай нарече съобщенията за свалени самолети „дезинформация“.

След това се разразиха взаимни трансгранични удари по линията на контрол (LoC) — фактическата граница между управляваните от Индия и Пакистан части на Кашмир — което разтърси региона и възобнови опасенията от ядрена война.

На 10 май президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че двете страни са постигнали примирие, с което потенциално се е избегнала „ядрена катастрофа“. Индия и Пакистан представиха противоречиви данни за жертвите, но и от двете страни са загинали над 70 души.

Индия и Пакистан претендират за цялостен суверенитет над Кашмир, но реално контролират само части от този населен с мюсюлмани хималайски регион.

Чаухан призна, че Индия е понесла въздушни загуби още в първия ден на сраженията, без да посочи подробности.

В интервю за Reuters той заяви: „Важното е защо настъпиха тези загуби и какво ще направим след това.“

След загубите индийската армия „коригира тактиката“ си и се завърнала на 7, 8 и 10 май „в голям брой, за да удари авиобази дълбоко в Пакистан, проникна през всичките им системи за ПВО безпрепятствено, извърши прецизни удари“. Той добави, че на 10 май индийските ВВС са „излетели с всички видове самолети, въоръжени с различни оръжия“.

Исламабад призна, че някои от авиобазите му са понесли незначителни щети, но отрече да е изгубил самолети.

Когато репортер на Bloomberg попита Чаухан за твърденията на Пакистан, че са свалени шест индийски изтребителя, той отговори, че тази информация е невярна.

Той допълни: „Важно е не това дали са свалени самолети, а защо са свалени.“ Някои медии тълкуваха това изказване като косвено признание, че са изгубени самолети по време на въздушния бой.

Генералът не разкри подробности за броя на свалените самолети или за конкретните тактически корекции.

Пакистанската армия заяви, че след въздушните загуби Индия повече не е използвала изтребителите си в конфликта.

Индия заплашва Пакистан: Следващият удар ще е с огневата мощ

Според медийни съобщения някои от атаките са били в близост до пакистански ядрени обекти, но самата ядрена инфраструктура не е била мишена.

„Повечето от ударите бяха с прецизност до метър спрямо избраната цел“, каза Чаухан в интервюто за Reuters.

Чаухан предварително беше уверил, че Индия не е обмисляла използване на ядрено оръжие по време на конфликта. Същото заяви и председателят на обединения комитет на началник-щабовете на Пакистан генерал Сахир Шамшад Мирза.

„Убедих се, че и двете страни проявиха много разум както в мислите, така и в действията си“, заяви Чаухан.

Най-опасното оръжие на Индия и Пакистан не е ядреното

Началникът на индийската отбрана заяви, че въпреки близкия съюз между Пакистан и Китай, няма индикации, че Пекин е оказал помощ на Исламабад по време на конфликта.

Китай граничи с Индия от север и изток и контролира слабо населена североизточна зона в Кашмир, наречена Аксаи Чин.

„Не установихме необичайна дейност в оперативната или тактическата дълбочина на северната ни граница и ситуацията беше като цяло спокойна“, каза Чаухан.

Когато беше попитан дали Китай е предоставил на Пакистан разузнавателна информация, например сателитни снимки, Чаухан отговори, че такава информация е търговски достъпна и Пакистан може да я е получил от Китай или от други източници.

Въпреки това Чаухан заяви, че „почти 80 процента от оборудването“ на пакистанската армия е било доставено от Китай през последните години.

Между 2020 и 2025 г. Китай е осигурил 81 процента от вноса на оръжие в Пакистан, сочи доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Китайските изтребители получиха допълнително внимание, след като се появиха съобщения, че Пакистан е използвал произведените в Китай J-10C по време на въздушните боеве. Правителството в Пекин официално не потвърди използването на J-10C за сваляне на индийски самолети, но на 17 май държавната телевизия CCTV публикува съобщение в социалните мрежи, че самолетите са постигнали „реални бойни резултати“ за първи път.

