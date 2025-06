R Kelly приет по спешност в болница след предозиране в затвора

О позореният рапър R Kelly беше откаран по спешност в болница, след като е получил свръхдоза медикаменти в затвора, съобщава Daily Mail.

R&B звездата е предозирала след прием на предписани лекарства, осигурени от служителите на затвора, съобщава неговият адвокат в официален документ.

R. Kelly was rushed to hospital after overdosing in prison, alleging that staff intentionally gave him a life-threatening dose. (via TMZ) pic.twitter.com/hBat81beAy