Путин в подем: Тръмп разклаща Запада преди ключовите преговори за Украйна

В ладимир Путин е в подем преди решаващите преговори между САЩ и Русия във вторник в Саудитска Арабия за прекратяване на войната в Украйна.

Администрацията на Доналд Тръмп сложи край на международната изолация на руския президент, разруши единството на Запада по отношение на конфликта и постави под съмнение докъде ще стигнат САЩ, за да защитят Европа, сигнализирайки за зашеметяваща промяна към Путин и встрани от традиционните съюзници на Америка.

С поредица от противоречиви изявления при първите си набези в Европа помощниците на Тръмп също така подхраниха опасенията, че президентът на САЩ ще приеме почти всяка сделка с Путин - дори тя да е лоша за Украйна и континента, чиито граници отново са застрашени от руския експанзионизъм.

Предположенията, че САЩ ще изключат европейските си приятели от мирните преговори за Украйна - въпреки че изискват от тях да предоставят гаранции за сигурност и войски като част от всяка сделка за прекратяване на войната - също предизвикаха тревога в столиците на континента, като Франция свика ключови лидери на спешна среща в Париж в понеделник.

Тръмп също така породи опасения, че самата Украйна няма да участва в разговорите, които са от решаващо значение за оцеляването ѝ като държава, след като суверенната ѝ територия беше нападната от тоталитарен съсед, който извърши военни престъпления, изби гражданското население и унищожи народа ѝ.

В неделя президентът повдигна перспективата за среща с Путин „много скоро“. Той заяви пред репортери във Флорида: „Напредваме. Опитваме се да постигнем мир с Русия, с Украйна и работим много усилено по въпроса“.

След като украинският президент Володимир Зеленски предупреди в предаването „Среща с пресата“ по NBC, че „никога няма да приеме никакви решения между САЩ и Русия за Украйна“, Тръмп даде неясно уверение, че ще бъде „включен“.

Рубио казва, че разговорите в Саудитска Арабия са първа стъпка

Държавният секретар Марко Рубио, съветникът по националната сигурност Майк Уолц и пратеникът за Близкия изток Стив Уиткоф ще оглавят американската делегация за разговорите, организирани от саудитците, които са приятелски настроени както към Москва, така и към екипа на Тръмп.

Рубио определи срещата като продължение на телефонния разговор на Тръмп с Путин миналата седмица.

„Следващите няколко седмици и дни ще определят дали тя е сериозна или не. В крайна сметка един телефонен разговор не води до мир. Един телефонен разговор не решава една толкова сложна война като тази“, каза той в предаването „Face the Nation“ по CBS в неделя.

Рубио също така противоречи на коментарите на пратеника на Тръмп за Украйна Кийт Келог, който заяви в събота, че докато Киев ще участва в мирните преговори, европейските държави няма да участват.

„Ако това са истински преговори - а ние все още не сме стигнали дотам - но ако това се случи, Украйна ще трябва да участва, защото тя е тази, която беше нападната, а европейците ще трябва да участват, защото те също имат санкции срещу Путин и Русия и са допринесли за тези усилия“, каза Рубио.

Еволюиращата линия на САЩ по предложеното мирно споразумение показва, че често не е разумно да се реагира прекалено остро на ранната реторика на Тръмп и неговите подчинени, преди да се затвърди същността на техните позиции. Без решимостта на новия американски президент да установи връзки с Путин, ще има малка надежда за прекратяване на жестоката война през следващите месеци. И изглежда, че все още има значително пространство за Украйна и европейските държави да оформят преговорите, които могат да бъдат напълно успешни само с тяхната подкрепа.

През уикенда полският външен министър Радек Шикорски заяви в Мюнхен, че според него разговорът на Тръмп с Путин е бил грешка, тъй като е „оправдал“ руския лидер и е понижил морала в Украйна. Но той добави: „Когато президентът Тръмп каже, че като част от сделката ще трябва да има европейски войски, ще трябва да ни помоли да ги предоставим, така че рано или късно ще трябва да се включим“.

Все пак смесените послания от страна на администрацията ще подхранват опасенията, че Тръмп ще се съгласи на сделка с Путин, която утвърждава незаконното нахлуване и след това ще го наложи на Украйна. Макар че повечето реалисти в областта на външната политика приемат, че Украйна няма да си върне всички заграбени от Русия земи, Тръмп беше критикуван, че с разговора си с руския лидер е изхвърлил лостове за влияние. Както и министърът на отбраната Пийт Хегсет, който заяви, че мирното споразумение няма да включва път към членство на Украйна в НАТО и че няма да бъдат включени американски мироопазващи войски. Някои от тези изявления по-късно бяха смекчени от Хегсет и други представители на администрацията.

Притесненията се засилиха от опита на Тръмп да реабилитира напълно Путин, обвинен във военнопрестъпничество, когато миналата седмица той подкрепи външнополитическите позиции на Русия, а не на Запада. Президентът, например, изглежда симпатизираше на мотивите на Путин за инвазията и призова за връщането му в групата на индустриализираните държави Г8, след като Русия беше изхвърлена от нея заради анексирането на Крим през 2014 г. Отхвърлянето от страна на Тръмп на заключената координация на предишната администрация с Европа по отношение на Украйна и отсъствието на преговарящите от Киев на преговорите в Саудитска Арабия също изглежда сериозно отслабиха западната преговорна позиция. Европейските официални лица вероятно са много по-благосклонни към възгледите на Украйна, отколкото Тръмп - и затова, ако те отсъстват от всякакви пълномащабни преговори, позицията на Зеленски може да бъде сериозно намалена.

Острата атака срещу европейската демокрация от страна на вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на Мюнхенската конференция по сигурността - и решението му да се срещне с лидера на крайнодясната антиимигрантска партия AfD само няколко дни преди изборите в Германия - междувременно разтърси европейските лидери. Речта беше ясен знак, че администрацията на Тръмп възнамерява да насърчи много от популистките движения, които предизвикват мрачно ехо на континента, два пъти разрушаван от войни през XX век. А рязкото предупреждение на Хегсет в Брюксел миналата седмица, че европейците трябва „да поемат отговорността за конвенционалната сигурност на континента“, беше широко възприето като знак за антипатията на Тръмп към НАТО и неговия чадър за сигурност.

Всичко това е музика за ушите на Путин, тъй като предполага, че статутът му на международен парий е приключил и че той има на разположение сделка за Украйна, която ще затвърди териториалните му придобивки. Разделенията, които Тръмп отвори вътре в НАТО, изпълняват една от най-важните външнополитически цели на Русия.

„Това наистина е като Великден, Ханука, Коледа, рожденият ден на Владимир Путин и всичко се случва в един ден. Каквото шампанско не е охладено, се пренася в хладилника, а други бутилки се отпушват“, каза Александър Габуев, директор на Руския евразийски център „Карнеги“, пред Биана Голодрига от CNN в неделя.

Франция свиква извънредна среща

Кризата в трансатлантическите отношения накара френския президент Еманюел Макрон да свика в понеделник неофициална среща с лидерите на Германия, Великобритания, Италия, Полша, Испания, Нидерландия и Дания, както и с ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия и генералния секретар на НАТО.

Докато враждебността на Тръмп към 80-годишната политика за сигурност след Втората световна война е зашеметяваща промяна в политиката на САЩ и знак за неговата антипатия към интернационалистическите цели, Европа се остави уязвима за по-изолационистките течения в политиката на САЩ, които отдавна са част от американското ДНК.

Години на задушаване на бюджетите за отбрана оставиха повечето страни извън НАТО слабо подготвени за задачата да защитават Европа и за доминиращата роля, която администрацията на Тръмп изисква сега. Бързото увеличаване на разходите за отбрана ще означава болезнен избор за лидерите, които вече се борят да финансират социални държави и са затруднени от нисък растеж на икономиките.

Но вече има някои признаци, че твърдата позиция на администрацията на Тръмп концентрира умовете на лидерите, които се опитват да впечатлят президента. Британският министър-председател Киър Стармър, който планира да се срещне с Тръмп през следващите дни, заяви, че е готов да изпрати британски войски в Украйна като част от всяко мирно споразумение. Пишейки в понеделник във в. „Дейли телеграф“, Стармър също така заяви, че европейските държави „трябва да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма роля в НАТО“ - но добави, че подкрепата на САЩ ще остане от решаващо значение за гарантирането на мира.

Разговорите в Саудитска Арабия ще подчертаят и друга развиваща се тема в международните отношения - нарастващото влияние на кралството, за което свидетелстват както нарастващата му роля под ръководството на престолонаследника принц Мохамед бин Салман в делата на Близкия изток, така и инициативите му в областта на меката сила, като инвестициите в европейските спортни лиги и домакинството на Световното първенство по футбол през 2034 г.

Тръмп не крие възхищението си от силните лидери, а принцът и Путин са в тесни отношения. Източник, близък до саудитския двор, заяви пред Алекс Маркуард от CNN, че домакинството на разговорите ще подобри имиджа и престижа на саудитците и ще ги покаже като играчи по един от най-важните въпроси на деня.

Саудитска Арабия ще бъде от съществено значение за друга външнополитическа цел на Тръмп - прекратяване на войната в Газа. Администрацията се опитва да склони саудитците и израелците към споразумение за дипломатическо нормализиране, което може да промени геополитиката на Близкия изток и да затвърди арабския фронт срещу Иран. Но такова споразумение би било политически невъзможно за саудитците без път към държава за палестинците. А арабските държави се противопоставиха твърдо на извънредния план на Тръмп за масово преместване на палестинците от Газа, което би било равносилно на форма на етническо прочистване.

Фантастичният план на Тръмп САЩ да „притежават“ и преустроят Газа, както и очевидното му желание да започне преговори с Путин за Украйна, подчертават рисковете от неортодоксалния му подход към външните отношения. Но президентът е отново в Белия дом в уникален момент, който предлага възможности за сключване на споразумения, които биха могли да направят Америка и света по-сигурни - тоест, освен ако не сключи сделки, които пренебрегват сериозните последици за сигурността.

Сикорски предупреди в Мюнхен, че президентът играе за огромни залози.

„Доверието към Съединените щати зависи от това как ще завърши тази война (в Украйна) - не само към администрацията на Тръмп, но и към самите Съединени щати“, каза той.

