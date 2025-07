Р уският президент Владимир Путин разкри, че е обсъдил ролята на страната си в подпомагането на Америка да спечели независимостта си по време на разговор с президента Доналд Тръмп на 3 юли, в опит да подчертае историята на сътрудничеството между техните народи, според руската информационна агенция ТАСС.

По време на разговора с Тръмп Путин зае няколко твърдолинейни позиции,

казвайки на Тръмп, че Русия ще „постигне целите си“ и „няма да се оттегли от тези цели“, според извлечения от Кремъл протокол от разговора. Той също така описа разговора като „откровен, делови и конкретен“, пише Newsweek.

Но в неделя Путин разкри, че също се е опитал да настоява пред Тръмп за историческите връзки между двете страни, които датират от основаването на Америка. „Винаги сме имали, много дълго време, много добри и специални отношения със Съединените щати“, каза Путин на руския телевизионен водещ Павел Зарубин.

„Подкрепяхме стремежите им за независимост от Обединеното кралство. Всъщност доставяхме оръжия. Помагахме им с пари“,

каза той. „След това ние подкрепихме Севера по време на войната Север-Юг. Така че в този смисъл открихме неща, които ни обединяваха“, добави руският президент.

Putin declared that Russia has helped the United States gain independence from Great Britain and helped the North in the Civil War.



Putin the historian has switched from Slavic history to US history.

Earlier, he said many times that Ukraine was invented by Russia and that… pic.twitter.com/xI7i5QghMw