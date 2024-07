Принцеса Шарлот и принц Луис също гледаха в захлас финала на "Евро 2024"

Б ританският престолонаследник Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън публикуваха в социалната мрежа снимка на децата си, принцеса Шарлот и принц Луи, гледащи финалния сблъсък от "Евро 2024" между Англия и Испания.

На кадъра децата носят на гърба си фланелки на националния отбор на "трите лъва" с изписани собствените им имена и възраст на гърба. Въпреки разочарованието, принцът и принцесата на Уелс не пропуснаха да изкажат благодарност на играчите за достигането до последната среща и да им вдъхнат кураж след загубата.

"Вашата екипна работа, смелост и решителност бяха вдъхновение за всички нас, млади и стари. Поздравления за Испания". А още след последния съдийски сигнал, Уилям, който е и президент на футболната асоциация на Англия, демонстрира мъдрост, заявявайки "Този път просто не бе писано да спечелим. Но всички ние сме много горди с вас".

⚽️ His Majesty The King has written to Gareth Southgate and the @England team following their loss against Spain at the @EURO2024 final this evening. Read the letter below. pic.twitter.com/YTHYRfeR44

Крал Чарлз III също публикува съобщение, в което се посочва "Въпреки че победата може да ви се е изплъзнала тази вечер, аз и съпругата ми се присъединяваме към кралското семейство и ви призоваваме да държите главите си високо. Знайте, че достигането до финала на Европейското първенство само по себе си е наистина голямо постижение, което носи със себе си гордостта на една нация".

Междувременно капитанът на английския национален отбор Хари Кейн ден след двубоя призна, че "е с разбито сърце, че тимът не успя да постигне целта, за която толкова усилено се бори по време на целия турнир в Германия". Той благодари на феновете, които са "повярвали в този отбор и са го подкрепяли докрай".

Heartbroken we couldn’t achieve what we worked so hard to. It was a long tough tournament and I’m so proud of the boys and staff for getting to the final. Ultimately we fell short of our target and will have to live with that but as we always do we will pick ourselves up, dust… pic.twitter.com/XHI54WejmF