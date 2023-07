Престрелка на "Таймс Скуеър": Трима тийнейджъри са ранени

Т рима тийнейджъри бяха простреляни на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщи днес полицията, цитирана от ДПА. Няма опасност за живота им. В предизвиканата от престрелката паника туристи са бягали на всички страни в търсене на прикритие от куршумите, описва агенцията. Изстрелите са проехтели на 42-ра улица в Уест Сайд, Манхатън, в близост до Седмо авеню, малко преди полунощ - около 11:50 вечерта, в понеделник.

Three teens were shot Monday night during an argument in Times Square, the NYPD said. https://t.co/4XFUXcqMt4