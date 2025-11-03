Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

П ремиерът на испанската автономна област Валенсия Карлос Масон обяви днес, че подава оставка. Той заяви това в момент, в който се отбелязва годишнината от смъртоносните наводнения, в които загинаха 229 души, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

След смъртоносното наводнение: Хиляди излязоха на протест във Валенсия, скандират „Убийци”

Масон, който е член на консервативната Народна партия, заяви, че е достигнал пределите на силите си и вече няма необходимата енергия да ръководи усилията за възстановяването на областта, като призова регионалният парламент да избере нов премиер.

Este sinvergüenza no ha dimitido por voluntad propia. Se ha ido porque ha habido 12 manifestaciones masivas en las calles desde la DANA.



No, no se va él: lo ha echado todo el pueblo valenciano y las familias de las víctimas.



Protestar sirve. Ahora que lo juzguen. pic.twitter.com/5SCK9cu6vi — Rubén Hood 🇵🇸 (@RubenHood15M) November 3, 2025

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам.

🇪🇸 The heavily criticised leader of Spain's Valencia region said Monday he was stepping down, a year after the area was hit by floods in the country's deadliest natural disaster in a generation.

➡️ https://t.co/CLmrZ2oD3X pic.twitter.com/Cs8oyPMxVK — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2025

„Знам, че допуснах грешки. Признавам това и ще живея с тях до края на живота си. Извиних се, ще го направя пак. Все пак никоя от тези грешки не беше с цел политически придобивки или злонамерени действия. Не знаехме, че дефилето на река Пойо прелива. Не знаехме, че има загинали до ранните часове на 30 октомври, както и че трагедията има такива мащаби и последици“, заяви Масон по време на пресконференция.

Сблъсъци с полицията при протест във Валенсия

Той добави, че регионалното правителство се нуждае от „нова ера“ и призна, че, ако е зависило лично от него, е щял отдавна да подаде оставка, защото това е било „непоносим период“ за него и семейството му.