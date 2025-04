Правнучката на Махатма Ганди почина на 92 години

П равнучката на Махатма Ганди, Ниламбен Парих, почина мирно на 92-годишна възраст в дома си на 1 април 2025 г.

Тя бе известна не само като потомка на великия лидер, но и със своята неуморна работа в подкрепа на племенните жени чрез организацията си Dakshinapatha. През целия си живот Ниламбен следваше принципите на Ганди и отдаде десетилетия на каузата за образование и финансова независимост на жените. Освен своята социална дейност, тя бе и автор, задълбочено изследващ сложните взаимоотношения между Ганди и неговия син Харилал.

Nilamben Parikh, the great-granddaughter of Mahatma Gandhi, who is known for her famous book “Gandhi’s lost Jewel: Hiralal Gandhi”, passes away at her residence in Navsari Tuesday morning at the age of 92.#MahatmaGandhi #nilambenparikh #RIP pic.twitter.com/cpeIgvTqyx