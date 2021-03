Експлозия в нидерландска църква, не спазвала мерките срещу коронавируса

П олицията в Нидерландия разследва експлозия в църква близо до Ротердам, която беше отворила през уикенда в нарушение на въведените от властите коронавирусни ограничения, предаде Франс прес.

Жители на Кримпен ан ден Ейсел съобщиха, че били събудени от силна експлозия около 04.30 ч. сутринта местно време в църквата Мираскерк, където в неделя вярващи нападнаха журналист, който се опитваше да отрази повторното отваряне на църквата.

Тогава на неделната служба присъстваха стотици души въпреки изискването на властите да не се събират повече от 30 души на едно място.

"Няма пострадали в експлозията, но предната стена на сградата е понесла щети", съобщи полицията в Туитър.

Според нидерландски медии полицията смята, че експлозията е предизвикана от фойерверки.

