Полша тренира нова 400 000 армия

Това е "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша"

6 ноември 2025, 21:57
Полша тренира нова 400 000 армия
Източник: AP/БТА

П олша ще даде начало още този месец на нова програма за военно обучение - част от по-широк план за подготовка на около 400 000 души през следващата година, предаде "Ройтерс", като се позова на министерството на отбраната във Варшава.

На фона на руската инвазия в Украйна Полша изразходва повече за отбрана като дял от своя БВП в сравнение с останалите страни членки на НАТО. Числеността на въоръжените ѝ сили е достигнала 216 000 души, като се планира тя да нарасне с близо една трета през следващото десетилетие.

Politico: Полша се подготвя за война

Определена от министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш като "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша", програмата, наречена "В готовност", е на доброволна основа и ще бъде достъпна за всички граждани. Тя предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицинско обучение и курсове по киберхигиена.

„Само през ноември и декември ще обучим около 20 000 души индивидуално, но общият брой по отношение на всички форми на обучение ще бъде около 100 000 души“, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Министерството планира догодина да обучи приблизително 400 000 души „индивидуално и групово, като част от програмата „Образование с въоръжените сили“, тренирането на резервисти и задължителната военна служба“, допълни Томчик.

Полша свиква резервисти за задължителни военни учения

Началникът на полския Генерален щаб Веслав Кукула заяви, че програмата има две основни цели - да засили устойчивостта на гражданите и общностите и да повиши наличността, готовността и капацитета на резервите. Програмата беше огласена първо от премиера Доналд Туск през март. Тогава бе обявено, че целта е „изграждане на армия от резервисти“ на фона на засилените опасения за сигурността след руската инвазия в Украйна.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Полша Военно обучение Война в Украйна
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 16 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 15 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 16 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

Преди 15 часа

