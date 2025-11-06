Полша тренира нова 400 000 армия

П олша ще даде начало още този месец на нова програма за военно обучение - част от по-широк план за подготовка на около 400 000 души през следващата година, предаде "Ройтерс", като се позова на министерството на отбраната във Варшава.

На фона на руската инвазия в Украйна Полша изразходва повече за отбрана като дял от своя БВП в сравнение с останалите страни членки на НАТО. Числеността на въоръжените ѝ сили е достигнала 216 000 души, като се планира тя да нарасне с близо една трета през следващото десетилетие.

Politico: Полша се подготвя за война

Определена от министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш като "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша", програмата, наречена "В готовност", е на доброволна основа и ще бъде достъпна за всички граждани. Тя предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицинско обучение и курсове по киберхигиена.

„Само през ноември и декември ще обучим около 20 000 души индивидуално, но общият брой по отношение на всички форми на обучение ще бъде около 100 000 души“, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Министерството планира догодина да обучи приблизително 400 000 души „индивидуално и групово, като част от програмата „Образование с въоръжените сили“, тренирането на резервисти и задължителната военна служба“, допълни Томчик.

Полша свиква резервисти за задължителни военни учения

Началникът на полския Генерален щаб Веслав Кукула заяви, че програмата има две основни цели - да засили устойчивостта на гражданите и общностите и да повиши наличността, готовността и капацитета на резервите. Програмата беше огласена първо от премиера Доналд Туск през март. Тогава бе обявено, че целта е „изграждане на армия от резервисти“ на фона на засилените опасения за сигурността след руската инвазия в Украйна.