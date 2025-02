Политически реакции в Румъния след оставката на Йоханис

П редседателката на опозиционния Съюз за спасение на Румъния Елена Ласкони реагира първа на новината за оставката на президента Клаус Йоханис.

„Оставката на Клаус Йоханис идва много късно. Твърде късно, за да се счита за проява на достойнство. И дори не ни дава отговори на въпросите, които вълнуват тази страна от два месеца: защо изборите бяха касирани, как да се предпазим от игрите на руснаците, кой ни пази от манипулации, можем ли да гарантираме сигурността на следващите избори?", написа тя в социалната мрежа Фейсбук.

Ласкони изрази мнение, че по време на управлението на Клаус Йоханис демокрацията е била разкъсана и това не може да бъде простено.

„Радвам се, че натискът, оказан от Съюз за спасение на Румъния в парламента събуди Йоханис от неговия сън и ние няма да спрем дотук”, закани се Ласкони.

Фейсбук стана трибуна за реакция и на кмета на Букурещ и кандидат за президент Никушор Дан.

„Клаус Йоханис си тръгна. Оплакванията на хората от политическата класа остават. Нека заедно изградим надежда за бъдещето на обществото", написа той.

И лидерът на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион приветства от социалните мрежи решението на Клаус Йоханис да подаде оставка от поста президент на Румъния.

„Узурпаторът най-накрая си отиде. Клаус Йоханис току-що подаде оставка от поста си. Най-глупавият и лош президент в историята на Румъния. Ако не беше подал оставка, парламентът щеше да го отстрани от длъжност и да го изгони. Вторият тур на изборите трябва да бъде възобновен спешно“, написа Симион в социалната мрежа “Екс”.

