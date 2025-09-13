И най-новите проучвания сочат, че крайнодясната Партия на свободата отново ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия след предсрочните избори на 29 октомври.

Почти два месеца преди изборите допитване на "Ипсос&O" дава на партията на Герт Вилдерс 31 места в 150 – местния парламент, което е с четири повече в сравнение с юлското проучване на същата агенция. Социолозите от агенция „Пайл“ отчитат по-малко места за партията на Вилдерс – 28. Но това е далеч по-ниско от 37-те депутати, които партията имаше на изборите през ноември 2023.

До предсрочните избори се стигна, след като в началото на юни Вилдерс изтегли министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията. Каквито и да са резултатите на предстоящите избори, едно е сигурно: Нидерландия отново ще има коалиционно правителство. Въпросът е дали Партията на свободата ще бъде част от него или около нея ще се сформира "санитарен кордон". Съставянето на правителства в Нидерландия обикновено е много дълъг процес, тъй като 150-местният парламент традиционно е силно фрагментиран.

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

Партията на свободата се явява на предстоящите избори с радикални предложения за затваряне на Нидерландия за търсещите убежище, отбелязва телевизия Ен О Ес. „Нидерландия е пълна. Препълнена. Натъпкана“, написа лидерът на партията Герт Вилдерс в предговора на предизборната партийна програма със заглавие „Това е вашата страна!“, оповестена в края на август.

Както и при предишните избори Партията на свободата залага на пълно спиране на предоставянето на убежище, но за разлика от 2023 г., става дума за мярка, която може да бъде отменена, отбелязва телевизията. „Първоначално мярката ще е в сила за четири години“, допълва медията.

Ако зависи от партията на Вилдерс, границите ще бъдат затворени, центровете за настаняване на бежанци ще бъдат закрити и всички сирийци ще се върнат в собствената си страна или в други арабски страни. Конвенцията на ООН за бежанците ще бъде прекратена и събирането на семействата ще бъде спряно. Всички украински мъже също трябва да напуснат страната.

През 2023 г. партията все още се застъпваше за забрана на Корана и джамиите, но тези предложения вече не се съдържат в огласената за изборите програма. Герт Вилдерс обаче продължава да твърди, че ислямът е „най-голямата екзистенциална заплаха за нашата свобода”. Той все още иска забрана на ислямското образование.

В социално-икономическа област Партията на свободата иска преди всичко да намали тежестта за гражданите, макар че не е ясно как точно ще се финансира това, отбелязва Ен О Ес. Партията не предоставя плановете си за изчисление от Централната планова служба.

Вилдерс смята, че ще освободи средства, като спре помощта за развитие, затвори центровете за настаняване на бежанци и плаща по-малко средства на Брюксел.

Ако зависи от Партията на свободата, данъкът върху доходите ще бъде намален, ДДС върху хранителните продукти ще бъде нула. Личният принос в здравната застраховка (наричан тук "собствен риск") също трябва да бъде премахнат, но партията не казва как точно ще се случи това. Изчисленията показват, че премахването или намаляването му ще доведе до значително увеличение на здравните вноски за всички.

За разлика от другите партии, поддръжниците на Партията на свободата вече нямат влияние върху предизборната програма: партията има само един член и това е Герт Вилдерс, а програмата не се нуждае от одобрение, пише Ен О Ес.

Какво казват анализаторите?

Борбата срещу имиграцията (по-специално предоставянето на убежище) остава най-важният мотив за гласуване за избирателите на Партията на свободата и по този въпрос тя все още е убедително на първо място лидер, казват анализаторите на "Ипсос &O". Според тяхното проучване избирателите на Партията на свободата (продължават да) смятат, че партията и Герт Вилдерс са единствените, които последователно преследват тази цел. Фактът, че в това (засега) не е успял кабинетът на Дик Схоф, се приписва предимно на другите. Освен това страхът, че "Зелените леви – Партията на труда / Франс Тимерманс" ще дойдат на власт, също мотивира тези избиратели да гласуват за Партията на свободата.

Герт Вилдерс е сред по-ниско оценените лидери (с 4,0 – преди две години оценката му беше 4,8), но собствените му избиратели му дават 8,3. С това той отново се нарежда сред най-високо оценените лидери сред собствената си подкрепа.

Избирателите на Партията на свободата остават верни на партията, отчасти защото вярват, че тя може отново да стане най-голямата партия и че другите партии няма да могат да я заобиколят. Ако тази убеденост се пропука, не е сигурно дали избирателите на Партията на свободата изобщо ще отидат до урните. Седем от десет (71%) избирателите й казват, че със сигурност ще гласуват на изборите. Това е значително по-малко от избирателите, които например предпочитат партията Християн-демократическия призив (89%).

Кои са темите за нидерландците сега?

Жилищното настаняване е темата, на която според 46 % от избирателите политиците трябва да обърнат приоритетно внимание. И през 2023 г., два месеца преди изборите, жилищното настаняване беше най-важната тема.

Следва имиграцията/убежището (36 %). Когато "Ипсос &O" пита избирателите какво означава „имиграция“, 86 % от тези, които считат имиграцията за важна, отговарят, че става въпрос за убежище. След това следва семейната имиграция. Имиграцията с цел работа, учене и придобиване на знания получава значително по-малко приоритет.

Здравеопазването, климатичните промени и борбата с бедността са загубили значително от значението си. В сравнение с 2021 г. по-рядко се споменават и образованието и икономиката. В сравнение с юли сигурността е спечелила малко по-голяма значимост (тогава 17 %, а сега 21 %).