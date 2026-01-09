България

"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация като политическа партия

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

9 януари 2026, 13:44
"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация като политическа партия
Източник: БТА

Р ъководството на „Алианс за права и свободи“ е внесло в Софийския градски съд документи за официалната ѝ регистрация като политическа партия.

Заявлението е подадено от съпредседателите Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов, заедно с народния представител Хюсни Адем.

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

От лагера на Доган регистрираха коалиция „Алианс за права и свободи”

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще защитава правата и свободите на човека, равноправието на гражданите и човешкото достойнство.

„Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на институциите от зависимости и задкулисно влияние и укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот“, посочва АПС в публикация във Facebook.

Формацията пише още, че ще работи за изграждане на силни местни структури, политики, близки до гражданите, и ефективни законови гаранции за прилагането на конституционните права и свободи.

"Алианс за права и свободи" подкрепя европейския път на България и настоява за честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да възстановят доверието на гражданите в институциите.

АПС
Последвайте ни
Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Kia представи най-малкия си EV, идва с 2 батерии и до 448 км пробег

Kia представи най-малкия си EV, идва с 2 батерии и до 448 км пробег

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

България Преди 43 минути

Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия"

<p>Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори</p>

"Фокусирай се върху САЩ": Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори

Свят Преди 49 минути

Коментарите на върховния лидер дойдоха непосредствено след като Тръмп повтори заплахата си да нападне Иран

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

България Преди 1 час

Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други

Увеличат помощите за хора с увреждания

Увеличат помощите за хора с увреждания

България Преди 1 час

Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

България Преди 1 час

От асоциациите на търговците и на производителите заявиха, че няма предпоставки за скок

<p>Политически затворници излизат от &quot;камерата за изтезания&quot;&nbsp;</p>

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

Свят Преди 1 час

От 2014 г. насам са извършени повече от 18 000 ареста по политически причини при управлението на Николас Мадуро

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

Свят Преди 1 час

"Никой не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", заяви временната президентка на страната

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Любопитно Преди 1 час

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хоратa

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Свят Преди 1 час

Арестът на популярния кмет през месец март 2025 година предизвика масови национални протести и международна реакция

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Свят Преди 1 час

В менюто ѝ влизат кайма, кръвясали стекове, студени меса и цели парчета месо с кост

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

България Преди 2 часа

В този момент БСП не изглежда добре, заяви Иван Таков

<p>НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика</p>

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Идеите включват по-добро наблюдение на Арктика, увеличаване на разходите за отбрана, прехвърляне на военна техника и учения

,

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Любопитно Преди 2 часа

Отличията са смятани за едни от най-авторитетните в световната филмова и телевизионна индустрия

<p>Арести в Турция при&nbsp;инсценирана полицейска акция</p>

Арестуваха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара в Турция

Свят Преди 2 часа

Това е станало при инсценирана полицейска операция в Анталия

<p>Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен</p>

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

България Преди 2 часа

Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси, казва проф. Христова

<p>Земетресение в Турция</p>

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 12,36 километра

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 2026 г.: Година на новото начало, осъзнатия избор и вътрешната сила

Edna.bg

Принцесата на Уелс на 44: Празник на силата, грацията и новото начало

Edna.bg

Караиванов: Предстои ми работна среща с Левски, нямаше сензационни предложения от клубовете

Gong.bg

Шеф в БФС разкри промените във футбола ни след срещата на клубовете в Бояна

Gong.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg

15 млн. евро ще струва на България провеждането на Giro d'Italia 2026

Nova.bg