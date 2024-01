Почина звездата от филмите за възрастни Джеси Джейн

Д жеси Джейн, филмова звезда от филмите за възрастни, която също се появи в Entourage, бе открита мъртва. Тя беше на 43.

Актрисата, чието истинско име е Синди Тейлър, и нейният приятел Брет Хазенмюлер са намерени мъртви в дома им в Мур, Оклахома.

Въпреки че съдебен лекар ще потвърди причината за смъртта, се смята, че Джейн е починала от свръхдоза наркотици, каза лейтенант Франсиско Франко от полицейското управление на Мур пред The ​​New York Times. Франко каза, че смъртта на Джейн и Хазенмюлер остава в процес на разследване.

Родената в Тексас Джейн прави своя дебют във филмите за възрастни през 2003 г., тя започва да се появява и в други проекти, които включват поява в "Baywatch: Hawaiian Wedding" и "Starsky and Hutch" от 2004 г.

През 2005 г. тя се появява в сезон 2 на "Entourage" и в риалити предавания с изяви в "Bad Girls Club" и "Gene Simmons Family Jewels".

Тя се оттегля от индустрията за възрастни през 2007 г., обяснявайки на GQ в интервю от 2018 г. как индустрията се е променила по време на нейната кариера.

„Попаднах в порното точно в идеалния момент, когато порнозвездите имаха значение. Порнозвездите тогава бяха големи, бляскави. Влизаш в стая, обръщаш глави“, каза тя пред изданието.

„Всички знаеха кой си, защото всъщност трябваше да купят твоя продукт или DVD-та, всичко. Порното беше толкова палаво, но всички го гледаха. Сега никой не прави пари, както тогава, дори със сделки с играчки и изяви.“

Брайън Грос, публицист на порно индустрията, си спомни Джейн като „жизнена личност, която имаше абсолютна и крайна любов към живота“.

„Няма нито един човек в индустрията за възрастни, който да не е прекарвал време с нея, независимо дали в началото или в социална обстановка, когото тя да не е накарала да се усмихне или да се смее или и двете. Тя осветяваше стая. Смехът й щеше да отекне където и да беше“, продължи изявлението му.

„Тя беше изпълнител в епоха, в която филми за възрастни се гледаха по целия свят и промоциите бяха огромни“, каза Грос.