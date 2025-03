Почина звезда от „Междузвездни войни“

О бичаният новозеландски актьор Клайв Ревил почина по-рано този месец в лечебно заведение в Лос Анджелис на 94 години след дълга битка с деменция, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ветеранът е роден в Уелингтън през 1930 г. и се превръща в един от най-известните актьори в страната. Ревил се появява в много аплодирани продукции през цялата си кариера, включително

озвучава злодея император Палпатин във филма от 1980 г. „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“.

