Свят

Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство

14 януари 2026, 07:00
Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ
Източник: AP/БТА

Н а 86-годишна възраст почина Клодет Колвин, чийто отказ да отстъпи мястото си в автобус на бяло момиче допринася за възникването на движението за граждански права в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство. 

На 2 март 1955 г. шофьорът на автобус в Монтгомъри, столицата на южния американски щат Алабама, се обажда в полицията, за да съобщи, че две чернокожи момичета отказват да отстъпят местата си на две бели в нарушение на законодателството за расова сегрегация. В крайна сметка едното момиче отстъпва и сяда отзад, но 15-годишната Колвин не го прави и е арестувана.

Тя прави това няколко месеца преди Роза Паркс да откаже да отстъпи мястото си в автобус в Монтгомъри на бял мъж на 1 декември 1955 г. - акт, за който се смята, че е катализаторът, поставил началото на движението за граждански права в САЩ. 

На следващата година Клодет Колвин е сред ищците по знаковото дело, което забранява расовата сегрегация в автобусите в столицата на Алабама.

"Умът ми бе свободен. Така че нямах намерение да се местя в този ден", довери Колвин през 2021 г. "Казах им, че историята ме е залепила за седалката", допълни тя.

Източник: БТА/Николай Станоев    
