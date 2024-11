Ж оселин Вилденщайн, наричана „жената котка“, твърди, че „никога не си е правила пластични операции и мрази ботокса“.

84-годишната швейцарска светска дама се прочу с драматичната си трансформация, но винаги е твърдяла, че външният ѝ вид е естествен.

Във вторник тя потвърди това твърдение в ново интервю за „Сън“, като заяви, че не само не си е правила пластични операции, но и не обича ботокса, а пълнителите я карали да се подува.

„Не съм се подлагала на пластична операция, страхувам се от това, което може да се случи, а и не обичам да имам нещо тежко, понякога е малко тежко и ужасно", каза тя.

Джоселин каза също, че никога не си е правила пълнители, и разкри, че приятелките ѝ, които са си правили, не са били доволни от тях.

"Не ми харесва ботоксът. Всеки реагира по различен начин на него. Аз съм се подлагала на ботокс само два пъти. Не знам дали съм алергична, но когато си го направих, не ми подейства добре", добави тя.

По думите й резултатът не е бил добър, защото лицето й се подуло.

Джоселин редовно шокира феновете си, когато споделя зашеметяващи снимки от миналото, показващи красотата ѝ.

Тя придобива известност през 90-те години по време на шумния си развод с търговеца на изкуство Алек Уилденщайн - според статия в Vanity Fair от 1998 г. двамата уж са си направили лифтинг на очите само след година брак.

В същата история на VF приятели разсъждават, че тя се опитвала да изглежда по-котешка и като „котка от джунглата“, тъй като и двамата с тогавашния ѝ съпруг били очаровани от тези същества.

По онова време Алек обвинява: „Тя си мислеше, че може да оправи лицето си като мебел. Кожата не работи по този начин. Но тя не искаше да слуша".

84-годишната швейцарска светска дама често отричаше да се е подлагала на работа през годините и през 2018 г. заяви пред DailyMail.com: „Винаги съм изглеждала като Бриджит Бардо“.

Миналия месец базираният в Юта д-р Джери Чидестър, или „д-р Чиди“, се произнесе по твърденията, че й е правена работа, като обясни процедурите, на които Джоселин потенциално би могла да се подложи - както и възможните усложнения.

