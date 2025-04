Почина убиецът на Маурицио Гучи

У биецът на бизнесмена Маурицио Гучи, чиято история беше претворена от режисьора Ридли Скот във филма "Домът на Gucci", почина на 63-годишна възраст, предаде АНСА.

Убиецът на Маурицио Гучи простреля сина си след семеен спор

Бенедето Черауло се е застрелял, след като е ранил сина си по време на скандал.

Черауло е бивш наемен убиец, който през 1995 г. застреля модния крал Маурицио Гучи по нареждане на бившата му съпруга Патриция Реджани, наричана "Черната вдовица".

Il post pubblicato dal figlio del 63enne: «Ti perdono per il male che mi hai fatto ma non per il male che hai inflitto a te stesso» https://t.co/V2yIwNVFVZ