Почина Слай Стоун - легендарният пионер на фънка и рока

С лай Стоун - влиятелната, но енигматична фънк и рок звезда, чиито проникновени и социално ангажирани записи промениха хода на популярната музика - почина на 82 години. Новината съобщи неговото семейство в понеделник, съобщава CNN.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на нашия любим баща, Слай Стоун от Sly and the Family Stone“, гласи изявлението на близките му. „След продължителна битка с ХОББ и други здравословни проблеми, Слай си отиде мирно, заобиколен от трите си деца, най-близкия си приятел и разширеното си семейство. Докато скърбим за загубата му, намираме утеха в съзнанието, че неговото изключително музикално наследство ще продължи да резонира и вдъхновява поколения наред.“

„Слай беше монументална фигура, новатор и истински пионер, който предефинира пейзажа на поп, фънк и рок музиката“, се казва още в изявлението. „Неговите емблематични песни оставиха незаличим отпечатък върху света и влиянието му е безспорно. В знак на непреходния му творчески дух, Слай наскоро завърши сценария за биографичен филм, който с нетърпение очакваме да представим пред света. Този проект следва публикуваните му мемоари от 2024 г.“

Роден като Силвестър Стюарт в Дентън, Тексас, той е второто от пет деца в семейство, свързано с Църквата на Бога в Христос (COGIC). След преместването им във Валехо, Калифорния, семейството запазва активната си роля в религиозната общност.

Още на осемгодишна възраст, заедно с трима от своите братя и сестри, записва госпъл сингъл под името Stewart Four.

„Музикален блудник“, казват за него. Прякорът „Слай“ получава още в началното училище, след като приятел погрешно изписва името му „Силвестър“. До единадесетгодишна възраст вече свири виртуозно на клавишни, китара, бас и барабани. През тийнейджърските си години участва в няколко гимназиални групи.

Една от тези групи – Viscaynes – е с расово смесен състав, нещо необичайно за края на 50-те. Групата издава няколко сингъла, а Слай пуска и солови записи, често с участието на по-малкия си брат Фреди.

По време на следването си в колежа „Вайехо Джуниър“ учи композиция и музикална теория, свири на тромпет и се утвърждава като харизматичен R&B диджей в радиостанцията KSOL.

Еклектичният му музикален вкус допринася за успеха на радиошоуто му – младият диджей е сред първите, които популяризират бели изпълнители с R&B звучене, като The Beatles, The Animals и The Rolling Stones. По-късно пренася таланта си и в радиостанцията KDIA, преди да основе легендарната група Sly and the Family Stone през 1967 г.

Според официалния му сайт, групата предизвиква сензация в Лас Вегас с тримесечен ангажимент в клуба Pussycat a’ Go Go, където техни редовни посетители са звезди като Джеймс Браун и Боби Дарин.

Почивните понеделници използват, за да летят до Лос Анджелис и да записват дебютния си албум A Whole New Thing, в който е включен и първият им хит – Dance to the Music. Песента се появява и във втория им албум.

Въпреки ранния успех, Стоун изпада в сериозни финансови затруднения, а впоследствие – и в дългогодишни здравословни проблеми, включително периоди на бездомност.

Признат за музикален гений, той става известен и със своята интровертност.

Преди да се оттегли от публичния живот, Слай е движеща творческа сила в края на 60-те и началото на 70-те години – певец, автор на песни, лидер на група и продуцент. Сред най-известните му хитове са Hot Fun in the Summertime, Thank You [Falettinme Be Mice Elf Agin] и Family Affair.

Легендарното им изпълнение на Харлемския културен фестивал през 1969 г. е увековечено в наградения с „Оскар“ документален филм Summer of Soul, режисиран от музиканта Ахмир „Questlove“ Томпсън.

Questlove също подготвя филм за Слай, който през 2023 г. публикува и мемоарите си. В тях Стоун откровено разкрива борбата си със зависимости и тъмни периоди от живота си.

„Като част от първата вълна рок суперзвезди, Слай се отдаде на всякакви ексцесии, които почти го унищожиха“, пише Джем Асуад от Variety в рецензия на биографията му.

Сред разказаните епизоди са и истории за оръжия, агресивни бодигардове и още по-агресивни кучета – едно от които, на име Гън, той сам убива, след като животното тежко напада сина му. Слай нарича това куче „най-добрия приятел, който някога съм имал“.

Sly and the Family Stone са въведени в Залата на славата на рокендрола през 1993 г.

В последното си изявление семейството благодари на феновете на Слай:

„Изказваме най-дълбоката си благодарност за излиянието на любов и молитви в този труден момент. Пожелаваме мир и хармония на всички, които бяха докоснати от живота и емблематичната музика на Слай.“