Почина режисьорът Норман Джуисън

Н орман Джуисън, номинираният за "Оскар" режисьор на филмите "Среднощна жега" и "Лунатици", почина на 97-годишна възраст, съобщават американските медии.

Роденият в Канада Джуисън е работил с някои от най-големите холивудски звезди през десетилетната си кариера, сред които Стив Маккуин, Дензъл Уошингтън, Сидни Поатие и певицата Шер.

Певицата, превърнала се в актриса, се сбогува в социалните мрежи с "милия принц".

"Благодаря ти за едно от най-великите, най-щастливите и най-забавните преживявания в живота ми", пише Шер по повод ролята си в "Лунатици", с която печели "Оскар".

Cher shares tribute to her Moonstruck director Norman Jewison following his death at age 97: 'Farewell, sweet prince!' https://t.co/pTYEbrkIZJ pic.twitter.com/Rv6nNpUG7M

През своята кариера той прескача между различни жанрове, като режисира мюзикъли, включително "Цигулар на покрива", както и комедии и романси, но е най-известен с филмите, в които се разглеждат сериозни социални проблеми.

Той се заяви като сериозен автор с множество запомнящи се превъплъщения.

Филмът "Среднощна жега" печели "Оскар", а Джуисън е номиниран за най-добър режисьор.

Norman Jewison, director of In the Heat of the Night, dies aged 97 | Film | The Guardian https://t.co/OUEoaJ9zvZ