Почина режисьорът на „Крамер срещу Крамер“

Р обърт Бентън, носител на две награди „Оскар“ за филма „Крамър срещу Крамър“, почина във вторник на 92-годишна възраст, съобщи АФП, позовавайки се на „Ню Йорк Таймс“.

„Крамер срещу Крамер“ от 1979 г. е най-известният му филм, интимен поглед към мъките на развода, когато родителите се борят за попечителство над сина си. Реализирайки огромен касов успех, филмът е изключителен победител на наградите „Оскар", печелейки пет статуетки: най-добър филм, най-добър актьор за Дъстин Хофман, най-добра поддържаща актриса за Мерил Стрийп, най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий за Робърт Бентън.

