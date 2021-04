Почина президентът на АЛДЕ

П очина президентът на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Ханс ван Бален, предадоха световните агенции. 60-годишният Ван Бален беше представител на десноцентристката Народна партия за свобода и демокрация (НПСД) на нидерландския премиер Марк Рюте.

Бившият депутат в нидерландския и в Европейския парламент е починал вчера в болница в Ротердам след кратко боледуване,

съобщи говорител на неговото семейство, цитиран от АНП.

Ханс ван Бален беше специалист по въпросите на сигурността, отбраната и външните работи.

„Работехме заедно от 1993 г. Ханс изигра решаваща роля за огромния ръст на либералната група в Европейския парламент. Ценя нашето приятелство”, написа в Туитър Марк Рюте.

Getroffen door het overlijden van Hans van Baalen. We werkten sinds 1993 samen. Hans heeft een bepalende rol gespeeld in de enorme groei van de liberale fractie in het Europees Parlement. Ik koester onze vriendschap en ik wens Ineke en Robert veel sterkte met dit verlies.