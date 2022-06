Почина певицата на песента от "Туин Пийкс" Джули Круз

Д жули Круз, певицата, чиято ефирна музика задълбочи драмата на творчеството на Дейвид Линч, почина на 65 години.

Съпругът ѝ Едуард Гринан написа във Facebook: „Тя напусна това царство при свои условия. Без съжаления. Тя беше спокойна… Пуснах ѝ песента на "The B-52's" - "Roam" по време на нейния преход. Сега тя ще броди завинаги. Почивай в мир, любов моя.”

